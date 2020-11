[Лекции] А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (русский перевод 2011-18 годов) [1970-75, mp3, 96-320 кб/с]

You are using an outdated browser. The website will not display correctly.

Лекции А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

(русский перевод 2011-18 годов) Тип записи : Лекции

Страна (Издатель) : Россия

Автор : А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Исполнитель : www.kadr108.ru (обработка - Акинчана Дхана дас, перевод - Према вардхана дас)

Год : 1970-75

Формат : mp3

Битрейт : 96-320 кб/с

Общая продолжительность раздачи : 414:15:19

Количество файлов : 1060

Обновление: 17 марта 2019г. Подробности ниже.

Описание : Более 700 недавно переведенных на русский язык лекций А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады по Бхагават-гите, Шримад Бхагаватам, Шри Ишопанишад.

Перевод сделан в 2011-15 годах в стерео режиме: по левому каналу - русский перевод, по правому - оригинальная запись лекций Прабхупады на английском языке.

В названии каждого файла указана тема лекции.

Все файлы содержат теги с русскими названиями.

Перевод лекций продолжается и раздача будет регулярно обновляться.

История проекта:

В начале 90х годов Шриман Рохинисута прабху (Швейцария) подарил пермским вайшнавам 16 альбомов с 900 лекциями Шрилы Прабхупады на аудиокассетах. Акинчана Дхана прабху начал проект перевода этих лекций на русский язык. В середине 90х первые лекции - 1966го до 1968 гг - переводил Яшода Кумар. Лекции 1975 года переводили вайшнавы Украины. С 2011 года после периода затишья, продолжавшегося с 1998 года, благодаря усилиям и поддержке Акинчаны Дханы прабху работа по переводу возобновилась. Сейчас переводятся лекции и беседы 1973 года. Архив Бхактиведанты в США любезно предоставил множество обработанных оцифровок оригинальных записей с отличным качеством звучания. В планах на 2012-13 гг. перевести записи 1973 и 74 годов.

Новости:

Весь 1974 год записей Шрилы Прабхупады – всего 438 трэков, будет переведён с нового источника, более качественного и подробного, чем предыдущие варианты перевода. Так 1966-1970 годы были переведены с мастер компакт-кассет из серии на английском под названием Слушаем Шрилу Прабхупаду. Это более 50 альбомов, внутри каждого по 16 компакт кассет С60 или С 90 и перевод осуществлялся на компакт деках, специально переделанных для замены 1 английской дорожки на русскую. Позже мы отцифровали эти кассеты.

В последующем мы брали английский оригинал с подборки на 20 СД – это чуть больше 1400 записей Шрилы Прабхупады. Они редактированы, катологизированы – это хорошо, но имеют невысокое качество и сжаты до низкого битрэта – 32 на 22 моно.

Более обширный набор записей - в районе 2 тысяч был взят в Интернете на сайте



но и здесь сильное сжатие английских исходников.

Теперь же Американский архив Бхактиведанты прислал другие, не редактированные, оригиналы записей ШП за 1974 год - 4 ДВД, сжатых с битностью 128, для лекций это очень хороший вариант и я думаю каждый, кто послушает эти переводы лекций 1974 года, обязательно отметят более яркое и отчётливое звучание голоса Шрилы Прабхупады.

Кроме того старые варианты давали нам меньшее количество записей – это выглядит так:

Старый вариант 1974 год – 310 лекций

Новый вариант из архива – 438

Так что это более полный и более качественный вариант, мы надеемся, что слушатели лекций Шрилы Прабхупады будут удовлетворены.

Нововведение в представленных вам вариантах перевода (начиная с 11 папки) – это появление дополнительного трека с названием "Повторение текста". Те, кто хотят почувствовать атмосферу того времени, могут это сделать, прослушав этот трек в стерео варианте с записью голоса Прадьюмны даса и др учеников Шрилы Прабхупады, а иногда и самого Шрилы Прабхупады, с энтузиазмом повторяющего стих за Прадьюмной дасом. Если вас интересует только суть – лекция Шрилы Прабхупады – включайте сразу 2-й трек перевода самой лекции. Этот вариант точно такой же как и раньше – 1 канал – переводчик Према вардхана дас на уровне 95% от максимального, 2 канал – лекция Шрилы Прабхупады на уровне 40-44 % от максимального.

В будущем мы планируем постепенно заполнить все образовавшиеся пропуски во всех годах проповеди Шрилы Прабхупады, которые неизбежно образовались в процессе предыдущей нашей работы. Мы будем стараться и не планируем ни в коем случае останавливать это служение. Ваши слуги – Акинчана дхана дас и Према вардхана дас (Пермь, октябрь-ноябрь 2012) Внимание! Читать всем, кто качает и раздает эти лекции! Периодически к этой раздаче добавляется новая папка с серией свежих переводов лекций; при каждом добавлении создаётся новый торрент. Чтобы начать докачку новой серии лекций, пользователям необходимо сделать следующее:

(1) остановить скачивание,

(2) удалить старый торрент-файл у себя из клиента. (Старые папки с лекциями удалять не надо, т.е., не нажимайте опцию "удалить торрент-файл и загруженные данные"; нужно нажать "удалить только торрент"),

(3) скачать новый торрент-файл из раздачи и запустить его у себя в клиенте вместо старого, при этом указать клиенту путь к старой папке [ALL NEW SP CLASSES TRANSLATED with tags] на вашем компьютере, куда и должно происходить скачивание новой серии лекций.

Ваш клиент при этом должен произвести хеширование (проверку) старой папки (если не производит сам - помогите ему сделать это), и будет докачивать только те лекции, которых у Вас ещё нет. Старые лекции при этом не удаляются, а продолжают раздаваться!

Eсли Вы уже прослушали и удалили старые серии лекций, то предотвратить повторную закачку старых лекций можно, сняв галочки в соответствующих местах при запуске нового торрента. По возможности, желательно не удалять старые лекции как можно дольше, чтобы релизёр не столько продолжал раздавать старые лекции, сколько сконцентрироваться на новых. Папка "27". Обновление от 04 апреля 2017. (20 лекций, 38 файлов) + 976 МБ. Всего 17,4 Гб Список добавленных треков: 01. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-25 — Бомбей — ШБ 03.25.25 — 1. Повторение текста (2:28)

02. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-25 — Бомбей — ШБ 03.25.25 — 2. Примите Сознание Кришны (39:40)

03. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-26 — Бомбей — ШБ 03.25.26 — Ничто не происходит само (35:28)

04. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-27 — Бомбей — ШБ 03.25.27 — 1. Повторение текста (2:30)

05. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-27 — Бомбей — ШБ 03.25.27 — 2. Служить Кришне или майе (34:33)

06. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-28 — Бомбей — ШБ 03.25.28 — 1. Повторение текста (2:42)

07. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-28 — Бомбей — ШБ 03.25.28 — 2. Примите гуру (36:06)

08. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-29 — Бомбей — ШБ 03.25.29 — Воспевайте Харе Кришна (34:41)

09. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-30 — Бомбей — ШБ 03.25.30 — 1. Повторение текста (2:10)

10. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-11-30 — Бомбей — ШБ 03.25.30 — 2. Индусы должны проповедовать (34:59)

11. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-01 — Бомбей — ШБ 03.25.31 — 1. Повторение текста (1:13)

12. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-01 — Бомбей — ШБ 03.25.31 — 2. Следуйте Махаджанам (38:13)

13. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-02 — Бомбей — ШБ 03.25.32 — 1. Повторение текста (2:13)

14. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-02 — Бомбей — ШБ 03.25.32 — 2. Бхагавата дхарма (44:25)

15. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-03 — Бомбей — ШБ 03.25.33-34 — 1. Повторение текста (3:25)

16. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-03 — Бомбей — ШБ 03.25.33-34 — 2. Тонкие мат. тела вайшнава (40:42)

17. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-04 — Бомбей — ШБ 03.25.35 — 1. Повторение текста (0:53)

18. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-04 — Бомбей — ШБ 03.25.35 — 2. Не лижите закрытую банку с мёдом (38:21)

19. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-05 — Бомбей — ШБ 03.25.36 — 1. Повторение текста (1:36)

20. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-05 — Бомбей — ШБ 03.25.36 — 2. Сокровенное знание - предаться Кришне (33:06)

21. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-06 — Бомбей — ШБ 03.25.37 — 1. Повторение текста (1:56)

22. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-06 — Бомбей — ШБ 03.25.37 — 2. Вайшнавы хотят служить Кришне (36:42)

23. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-07 — Бомбей — ШБ 03.25.38 — 1. Повторение текста (1:19)

24. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-07 — Бомбей — ШБ 03.25.38 — 2. Кто наш отец (41:04)

25. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-08 — Бомбей — ШБ 03.25.39-40 — 1. Повторение текста (0:41)

26. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-08 — Бомбей — ШБ 03.25.39-40 — 2. У нас есть вечный дом (29:16)

27. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-09 — Бомбей — ШБ 03.25.41 — 1. Повторение текста (0:50)

28. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-09 — Бомбей — ШБ 03.25.41 — 2. Это место страданий (44:32)

29. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-10 — Бомбей — ШБ 03.25.42 — 1. Повторение текста (1:01)

30. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-10 — Бомбей — ШБ 03.25.42 — 2. Кришна - не обычный человек (32:38)

31. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-11 — Бомбей — ШБ 03.25.43 — 1. Повторение текста (1:24)

32. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-11 — Бомбей — ШБ 03.25.43 — 2. Бесстрашие в мат мире (31:55)

33. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-12 — Бомбей — ШБ 03.25.44 — 1. Повторение текста (1:03)

34. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-12 — Бомбей — ШБ 03.25.44 — 2. Распространяйте Сознание Кришны (34:11)

35. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-13 — Бомбей — ШБ 03.26.01 — 1. Повторение текста (1:07)

36. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-13 — Бомбей — ШБ 03.26.01 — 2. Получайте наставления от Бхагавана (35:35)

37. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-14 — Бомбей — ШБ 03.26.02 — 1. Повторение текста (2:39)

38. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-14 — Бомбей — ШБ 03.26.02 — 2. Развяжите узел между мужчиной и женщиной (47:13) Список добавленных треков: + Добавлена папка "28". Обновление от 24 октября 2017. (29 файлов) + 1,31 ГБ. Всего: 18,7 Гб Некоторые файлы переименованы. Были ошибки в именах файлов, и те, которые были обнаружены, - исправлены.

Добавлена папка "28".

+29 лекций в 29 файлах

+ 1,31 ГБ

+ 16:20:22 (длительность).

Вес всей раздачи: 18,7 Гб"

Список добавленных треков: А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-15 — Бомбей — ШБ 03.26.03 — Бог присутствует повсюду (38:27)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-16 — Бомбей — ШБ 03.26.04 — Приход Кришны - это лила (41:13)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-17 — Бомбей — ШБ 03.26.05 — Служите не себе, а Кришне (39:16)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-18 — Бомбей — ШБ 03.26.06 — Освободитесь от чар мат природы (42:24)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-19 — Бомбей — ШБ 03.26.07 — Вечная обусловленность души (37:29)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-20 — Бомбей — ШБ 03.26.08 — Психология Пуруши (33:59)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-21 — Бомбей — ШБ 03.26.09 — Мат природа пинает нас (26:13)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-22 — Бомбей — ШБ 03.26.10 — Мы - частички Бога (34:09)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-23 — Бомбей — ШБ 03.26.11-14 — О тех, кто думает 'мы - тело' (27:08)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-24 — Бомбей — ШБ 03.26.15 — Ниргуна и сагуна Брахман (32:14)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-25 — Бомбей — ШБ 03.26.16 — Избавьтесь от ярлыков (34:04)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-26 — Бомбей — ШБ 03.26.17 — Сочетание Пракрити и Пуруши создаёт разнообразие (30:14)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-27 — Бомбей — ШБ 03.26.18 — Кришна на Голоке и Он везде (41:09)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-28 — Бомбей — ШБ 03.26.19 — У нас качества Кришны (35:55)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-29 — Бомбей — ШБ 03.26.20 — Накопление пуньи приведёт в Дух. мир (31:59)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-30 — Бомбей — ШБ 03.26.21 — Шанта ум (37:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1974-12-31 — Бомбей — ШБ 03.26.22 — Признаки Сознания Кришны (37:25)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-01 — Бомбей — ШБ 03.26.23-24 — Зачем предаваться Кришне (29:25)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-02 — Бомбей — ШБ 03.26.25 — Даже Вишну служит Кришне (24:57)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-03 — Бомбей — ШБ 03.26.26 — В чём успешность жизни (36:56)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-04 — Бомбей — ШБ 03.26.27 — Кто может контролировать чувства (39:09)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-05 — Бомбей — ШБ 03.26.28 — Важность контроля ума (35:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-06 — Бомбей — ШБ 03.26.29 — Не оставайтесь двуногими животными (30:13)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-07 — Бомбей — ШБ 03.26.30 — Следуйте шастрам и парампаре (41:19)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-08 — Бомбей — ШБ 03.26.31 — Что есть йога (27:22)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-09 — Бомбей — ШБ 03.26.32 — Кому предаваться (36:25)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-11 — Бомбей — ШБ 03.26.34 — Настоящий разум - поклоняться Кришне (31:13)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-12 — Бомбей — ШБ 03.26.35-36 — Появление спарши, осязания (28:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-14 — Бомбей — ШБ 03.26.39 — Бхакти йога - наивысшая йога (18:59) Некоторые файлы переименованы. Были ошибки в именах файлов, и те, которые были обнаружены, - исправлены.Добавлена папка "28".+29 лекций в 29 файлах+ 1,31 ГБ+ 16:20:22 (длительность).Вес всей раздачи: 18,7 Гб"Список добавленных треков: Обновление от 03 февраля 2018. + 1,08 ГБ. Всего: 19,8 Гб - Исправление: в файле "1974-12-17 — Бомбей — ШБ 03.26.05 — Служите не себе, а Кришне" во вступительной фразе "16 декабря" заменили на "17 декабря".

- Добавлена папка "29".

+ 41 файл

+ 1,08 ГБ

+ 13:26:04 (длительность).

Вес всей раздачи: 19,8 Гб"

Список добавленных треков: А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-15 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.40 — Повторение текста (1:24)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-15 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.40 — Всё есть энергии Кришны (25:50)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-16 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.41 — Повторение текста (2:56)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-16 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.41 — Следуйте Бхагавата-дхарме (31:41)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-17 — Бомбей — ШБ 03.26.42 — Химия для Кришны (32:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-18 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.43 — Повторение текста (3:12)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-18 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.43 — Пейте воду и думайте о Кришне (35:12)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-19 #1— Бомбей — ШБ 03.26.44 — Повторение текста (2:39)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-19 #2— Бомбей — ШБ 03.26.44 — Нужны обученные брахманы (30:57)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-20 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.45 — Повторение текста (2:04)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-20 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.45 — Мы не равны Богу и никогда не станем Им (31:12)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-21 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.46 — Повторение текста (2:47)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-21 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.46 — Бхакти - использовать всё для Кришны (32:22)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-22 #1 — Бомбей — ШБ 03.26.47 — Повторение текста (1:17)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-22 #2 — Бомбей — ШБ 03.26.47 — Материальный и духовный звук (35:33)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-23 — Бомбей — Лекция — Начало строительства Храма (24:08)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-25 — Гонконг — БГ 07.01 — Выход для каждого - принять СК (41:42)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-26 — Гонконг — Даршан для детей — Важно повторять Харе Кришна (16:40)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-27 #1 — Токио — Беседа — Есть контролирующий повелитель (11:20)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-27 #2 — Токио — БГ 16.07 — Повторение текста (3:40)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-27 #3 — Токио — БГ 16.07 — Суры и асуры (32:56)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-28 #1 — Токио — БГ 16.08 — Повторение текста (1:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-28 #2 — Токио — БГ 16.08 — Мы просто хотим вас спасти (65:49)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-29 #1 — Гавайи — БГ 16.01-03 — Повторение текста (2:27)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-29 #2 — Гавайи — БГ 16.01-03 — Мы - не тело (30:24)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-30 #1 — Гавайи — БГ 16.04 — Повторение текста (1:31)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-30 #2 — Гавайи — БГ 16.04 — Демоны и благочестивые (22:47)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-31 #1 — Гавайи — БГ 16.05 — Повторение текста (1:29)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-01-31 #2 — Гавайи — БГ 16.05 — Божественные качества освобождают (27:04)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-02 #1 — Гавайи — БГ 16.06 — Повторение текста (2:02)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-02 #2 — Гавайи — БГ 16.06 — Изучайте науку о Кришне (33:55)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-03 #1 — Гавайи — Утренние прогулки — Ничего не добавляйте и не убавляйте (31:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-03 #2 — Гавайи — БГ 16.07 — Повторение текста (1:51)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-03 #3 — Гавайи — БГ 16.07 — Повторяйте Харе Кришна и вы очиститесь (40:22)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-04 #1 — Гавайи — Утренние прогулки — С учениками (12:30)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-04 #2 — Гавайи — БГ 16.08 — Повторение текста (2:07)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-04 #3 — Гавайи — БГ 16.08 — Материя происходит из жизни (36:15)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-05 #1 — Гавайи — БГ 16.09 — Повторение текста (1:58)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-05 #2 — Гавайи — БГ 16.09 — Демоны лишены знания (45:44)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-06 #1 — Гавайи — БГ 16.10 — Повторение текста (2:02)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-06 #2 — Гавайи — БГ 16.10 — Не предавайтесь страстям этого мира (42:37) - Исправление: в файле "1974-12-17 — Бомбей — ШБ 03.26.05 — Служите не себе, а Кришне" во вступительной фразе "16 декабря" заменили на "17 декабря".- Добавлена папка "29".+ 41 файл+ 1,08 ГБ+ 13:26:04 (длительность).Вес всей раздачи: 19,8 Гб"Список добавленных треков: Обновление от 09 апреля 2018. + 0,01 ГБ. Всего: 19,9 Гб Список добавленных треков:

1) Применение единой системы именования файлов, введённой в прошлом релизе (

2)Принято допущение, что лекции по Бхагавад-гите читались вечером. Это повлияло на нумерацию файла внутри суток.

3) Исправлены имена файлов:

Установлена дата:

"1970-05-00 — Лос-Анджелес — Шри Ишопанишaд-1-3 — Как кошки и собаки" =>

"1970-04-29 — Лос-Анджелес — Шри Ишопанишaд-1-3 — Как кошки и собаки"

- Исправлена дата

"1974-10-10 — Майапур — ШБ 01.08.31 — 2. Лила страха перед Яшодой" =>

"1974-10-11 — Майапур — ШБ 01.08.31 — 2. Лила страха перед Яшодой"

Установлена дата:

"1974-10-xx — Майапур — ШБ 01.08.xx — Зачем нужен храм" =>

"1974-09-30 #3 — Майапур — ШБ 01.08.20 — Зачем нужен храм"

Установлена дата:

"1974-11-xx — Бомбей — ШБ 03.25.xx — Почему Кришна дозволяет делать что-то плохое" =>

"1974-11-11 #3 — Бомбей — ШБ 03.25.11 — Почему Кришна дозволяет делать что-то плохое"

4) Все файлы с отрывками (философскими фрагментами) вынесены в отдельную папку

5) Добавлена лекция

"1975-03-02 — Атланта — Лекция — Явление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады" Список добавленных треков:1) Применение единой системы именования файлов, введённой в прошлом релизе ( https://vk.com/topic-159821834_36234628?post=4 ).2)Принято допущение, что лекции по Бхагавад-гите читались вечером. Это повлияло на нумерацию файла внутри суток.3) Исправлены имена файлов:Установлена дата:"1970-05-00 — Лос-Анджелес — Шри Ишопанишaд-1-3 — Как кошки и собаки" =>"1970-04-29 — Лос-Анджелес — Шри Ишопанишaд-1-3 — Как кошки и собаки"- Исправлена дата"1974-10-10 — Майапур — ШБ 01.08.31 — 2. Лила страха перед Яшодой" =>"1974-10-11 — Майапур — ШБ 01.08.31 — 2. Лила страха перед Яшодой"Установлена дата:"1974-10-xx — Майапур — ШБ 01.08.xx — Зачем нужен храм" =>"1974-09-30 #3 — Майапур — ШБ 01.08.20 — Зачем нужен храм"Установлена дата:"1974-11-xx — Бомбей — ШБ 03.25.xx — Почему Кришна дозволяет делать что-то плохое" =>"1974-11-11 #3 — Бомбей — ШБ 03.25.11 — Почему Кришна дозволяет делать что-то плохое"4) Все файлы с отрывками (философскими фрагментами) вынесены в отдельную папку5) Добавлена лекция"1975-03-02 — Атланта — Лекция — Явление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады" Обновление от 27 июля 2018. + 1,50 ГБ. Всего: 21,4 Гб Добавлено 37 файлов.

Playlist length: 18 hours 42 minutes 3 seconds А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-07 #1 — Гавайи — БГ 16.11-12 — Повторение текста (3:18)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-07 #2 — Гавайи — БГ 16.11-12 — Живите в обществе преданных (38:21)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-08 #1 — Гавайи — БГ 16.13-15 — Повторение текста (3:41)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-08 #2 — Гавайи — БГ 16.13-15 — Желания не остановить, но можно очистить (23:55)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-09 — Лос-Анджелес — Речь пo прибытию — Чтобы понять Кришну, надо служить Ему (19:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-10 #1 — Лос-Анджелес — Утренние прогулки — По складу ББТ (33:42)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-10 #2 — Лос-Анджелес — ШБ 02.08.07 — Повторение текста (1:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-10 #3 — Лос-Анджелес — ШБ 02.08.07 — Свет и тьма этого мира (21:48)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-11 #1 — Мехико — Речь пo прибытию — Примите Сознание Кришны (20:38)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-11 #2 — Мехико — БГ 02.11 — Ваишнавы сострадательны (37:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-12 #1 — Мехико — Беседа в комнате — Примите истинного гуру (44:25)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-12 #2 — Мехико — БГ 02.12 — Не грешите, будьте благочестивы (33:51)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-14 #1 — Мехико — БГ 02.14 — Кришна позаботится о вас (35:08)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-14 #2 — Мехико — Ответы на Вопросы — Как вернуться к Богу (12:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-15 #1 — Мехико — Беседа в комнате — С учёными о духовном (31:43)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-15 #2 — Мехико — БГ 02.15 — Станьте дхирами (36:50)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-16 — Мехико — БГ 02.16 — Духовные знания - это свет (43:22)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-17 — Мехико — БГ 02.17 — Здесь всё плохо (37:50)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-18 — Мехико — Лекция перед отъездом — Следуйте моим наставлениям (10:55)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-19 — Каракас — Беседа в комнате — с профессорами (120:05)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-20 #1 — Каракас — ШБ 01.01.01 — Повторение текста (1:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-20 #2 — Каракас — ШБ 01.01.01 — Получите свет знаний ШБ (41:22)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-21 #1 — Каракас — Утренние прогулки — Всё принадлежит Кришне (26:25)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-21 #2 — Каракас — ШБ 01.01.01 — В основе всего - Бог (47:33)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-21 #3 — Каракас — Беседа в комнате — с метафизиками. Имя Бога (75:47)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-22 #1 — Каракас — Утренние прогулки — Учёные - негодяи (7:01)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-22 #2 — Каракас — Лекция на инициации — Шанс полюбить Бога (24:02)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-23 — Каракас — ШБ 01.01.02 — Кришна поддерживает всех (45:54)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-24 — Каракас — ШБ 01.01.03 — В Ведах есть всё знание (57:36)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-25 #1 — Каракас — Лекция — Перед отъездом по Нектару Наставлений (8:21)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-25 #2 — Майами — Лекция — Приветствие Храму и Божествам (9:42)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-25 #3 — Майами — БГ 13.01-2 — Повторение текста (1:50)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-25 #4 — Майами — БГ 13.01-2 — Мы все дети Кришны (36:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-26 — Майами — БГ 13.03 — Каждый должен предаться Кришне (40:14)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-27 — Майами — БГ 13.04 — Общайтесь с бхагаватами и ешьте прасад (49:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-28 #1 — Атланта — Речь пo прибытию — Примите прибежище у Махапрабху (2:07)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-02-28 #2 — Атланта — Комментарий — К бхаджану Парама Каруна (36:07) Добавлено 37 файлов.Playlist length: 18 hours 42 minutes 3 seconds Обновление от 8 января 2019 - Добавлена папка "32".

+ 26 файлов (всего 1030 файлов)

+ 879 МБ (всего 23.37 GB)

+ длительность 10:39:59. (длительность всей раздачи 378:36:56)

Вес всей раздачи: 23,3 Гб Обновление от 13 марта 2019 - добавлена папка "33"

+ 30 файлов (всего 1060 файлов)

+ 1.25 ГБ (Вес всей раздачи 24.63 ГБ)

+ длительность 15:38:26 (Длительность всей раздачи 414:15:19) А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-12 #2 — Перт — Беседа — Без осознания Бога мы все больны (26:42)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-13 #1 — Перт — Утренние прогулки — Правритти и Нивритти (28:50)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-13 #2 — Перт — Беседа — Нужны люди первого класса (67:49)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-13 #3 — Перт — Беседа — Каждый человек нуждается в обучении (18:20)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-13 #4 — Перт — Беседа — СК решает истинные проблемы (40:46)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-14 — Перт — Утренние прогулки — Важность искренности (35:08)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-15 — Перт — Утренние прогулки — В этом мире нет стандарта счастья (24:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-16 #1 — Перт — Утренние прогулки — Технический прогресс - это угра цивилизация (42:23)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-16 #2 — Перт — Беседа — Это удача - принять Махамантру (4:49)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-16 #3 — Перт — Беседа — Сонание Кришны лечит людей (35:15)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-17 #1 — Перт — Утренние прогулки — Подумайте о своём будущем (47:02)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-17 #2 — Перт — Беседа — Проблема с законом гравитации (8:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-19 #1 — Мельбурн — Утренние прогулки — Нет смысла жить долго (26:05)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-19 #2 — Мельбурн — Лекция — Просто повторяйте Харе Кришна (48:41)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-19 #3 — Мельбурн — Беседа — Служение Богу одухотворяет всё (72:20)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-19 #4 — Мельбурн — Беседа — У нас есть изначальный Отец (27:27)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-20 — Мельбурн — Утренние прогулки — Важно прилагать усилия (35:59)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-21 — Мельбурн — Утренние прогулки — Царство Божие есть (32:08)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-22 #1 — Мельбурн — Утренние прогулки — Здесь нам нужен гуру (18:10)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-22 #2 — Мельбурн — Беседа — Всегда будьте заняты служением (9:48)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-22 #3 — Мельбурн — Беседы — Что такое добро (74:26)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-25 — Гонолулу — Лекция по прибытии — Нивритти вместо правритти (35:03)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-25 #2 — Гонолулу — Лекция после спектакля — Что такое религия (24:13)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-27 — Гонолулу — Утренние прогулки — Виртуальный спор с учёными (22:20)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-28 — Гонолулу — Утренние прогулки — Веруйте и принимайте наставления Бога (27:00)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-29 — Гонолулу — Утренние прогулки — Случайностей не бывает (29:18)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-05-31 — Гонолулу — Утренние прогулки — Всегда помните о Кришне (9:39)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-06-02 — Гонолулу — Утренние прогулки — Бог создал семя, внутри которого дерево (7:59)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-06-03 — Гонолулу — Лекция на инициации — Альфреда Форда - Амбариша дас (27:01)

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - 1975-06-04 — Гонолулу — Утренние прогулки — Учёные обманывают людей (31:09) - добавлена папка "33"+ 30 файлов (всего 1060 файлов)+ 1.25 ГБ (Вес всей раздачи 24.63 ГБ)+ длительность 15:38:26 (Длительность всей раздачи 414:15:19) https://yadi.sk/d/SFdE-ZAv3S4gKA : Лекции: Россия: А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада: www.kadr108.ru (обработка - Акинчана Дхана дас, перевод - Према вардхана дас): 1970-75: mp3: 96-320 кб/сВ начале 90х годов Шриман Рохинисута прабху (Швейцария) подарил пермским вайшнавам 16 альбомов с 900 лекциями Шрилы Прабхупады на аудиокассетах. Акинчана Дхана прабху начал проект перевода этих лекций на русский язык. В середине 90х первые лекции - 1966го до 1968 гг - переводил Яшода Кумар. Лекции 1975 года переводили вайшнавы Украины. С 2011 года после периода затишья, продолжавшегося с 1998 года, благодаря усилиям и поддержке Акинчаны Дханы прабху работа по переводу возобновилась. Сейчас переводятся лекции и беседы 1973 года. Архив Бхактиведанты в США любезно предоставил множество обработанных оцифровок оригинальных записей с отличным качеством звучания. В планах на 2012-13 гг. перевести записи 1973 и 74 годов.Весь 1974 год записей Шрилы Прабхупады – всего 438 трэков, будет переведён с нового источника, более качественного и подробного, чем предыдущие варианты перевода. Так 1966-1970 годы были переведены с мастер компакт-кассет из серии на английском под названием Слушаем Шрилу Прабхупаду. Это более 50 альбомов, внутри каждого по 16 компакт кассет С60 или С 90 и перевод осуществлялся на компакт деках, специально переделанных для замены 1 английской дорожки на русскую. Позже мы отцифровали эти кассеты.В последующем мы брали английский оригинал с подборки на 20 СД – это чуть больше 1400 записей Шрилы Прабхупады. Они редактированы, катологизированы – это хорошо, но имеют невысокое качество и сжаты до низкого битрэта – 32 на 22 моно.Более обширный набор записей - в районе 2 тысяч был взят в Интернете на сайте http://www.prabhupadavani.org - Srila Prabhupada's lectures & Bhaktivedanta Vedabaseно и здесь сильное сжатие английских исходников.Теперь же Американский архив Бхактиведанты прислал другие, не редактированные, оригиналы записей ШП за 1974 год - 4 ДВД, сжатых с битностью 128, для лекций это очень хороший вариант и я думаю каждый, кто послушает эти переводы лекций 1974 года, обязательно отметят более яркое и отчётливое звучание голоса Шрилы Прабхупады.Кроме того старые варианты давали нам меньшее количество записей – это выглядит так:Старый вариант 1974 год – 310 лекцийНовый вариант из архива – 438Так что это более полный и более качественный вариант, мы надеемся, что слушатели лекций Шрилы Прабхупады будут удовлетворены.Нововведение в представленных вам вариантах перевода (начиная с 11 папки) – это появление дополнительного трека с названием "Повторение текста". Те, кто хотят почувствовать атмосферу того времени, могут это сделать, прослушав этот трек в стерео варианте с записью голоса Прадьюмны даса и др учеников Шрилы Прабхупады, а иногда и самого Шрилы Прабхупады, с энтузиазмом повторяющего стих за Прадьюмной дасом. Если вас интересует только суть – лекция Шрилы Прабхупады – включайте сразу 2-й трек перевода самой лекции. Этот вариант точно такой же как и раньше – 1 канал – переводчик Према вардхана дас на уровне 95% от максимального, 2 канал – лекция Шрилы Прабхупады на уровне 40-44 % от максимального.В будущем мы планируем постепенно заполнить все образовавшиеся пропуски во всех годах проповеди Шрилы Прабхупады, которые неизбежно образовались в процессе предыдущей нашей работы. Мы будем стараться и не планируем ни в коем случае останавливать это служение. Ваши слуги – Акинчана дхана дас и Према вардхана дас (Пермь, октябрь-ноябрь 2012) [venugita.ru].t2185.torrent Torrent: Registered [ 2019-06-10 22:39 ] · A60FE74EA2C44FA3E779628A8640D60B94A4660B Download 417 KB Status: √ checked Completed: 13 times Size: 25.8 GB Пересобран торрент-файл для лучшей совместимости с разными клиентами Collapse directory· Expand· Switch Loading...



Last edited by stepagrus on 2019-06-10 22:39; edited 14 times in total UGRAKRIPAdas Longevity: 5 years 2 months Posts: 38 09-May-2017 21:41 (after 1 month 6 days) Харе Кришна. подскажите пожалуйста такой момент, все Махараджи в лекциях говорят про то что 7 песнь Шримад- бхагаватам была самой любимой у Шрилы Прабхупады. а где эти лекции? в самом большом архиве нашел только 3 лекции по 6 главе и 5 лекций по 9 главе 7 песне. или они не записывались или не переведены? или где- то их можно скачать? спасибо. харе кришна stepagrus ® Longevity: 4 years 10 months Posts: 5 10-May-2017 08:41 (after 11 hours) >все Махараджи в лекциях говорят

В лекциях Шрилы Прабхупады за 73-74 года и в его комментариях, я ни разу такого не встречал. Харе Кришна!В лекциях Шрилы Прабхупады за 73-74 года и в его комментариях, я ни разу такого не встречал. UGRAKRIPAdas Longevity: 5 years 2 months Posts: 38 20-May-2017 20:27 (after 10 days)

ну если не слышали то не значит что такого нету) в частности Индрадьюмна Свами недавно в лекции про это сказал и Чайтанья Чандра Чаран прабху и т.д.

не встречали чего в лекциях Прабхупады за 73-74 годы?? я нашел на английском сайте официальном аж 121 лекцию Прабхупады по 7 песне. почему то их никто не переводит никогда...странно конечно...(((

https://prabhupadavani.org/transcriptions/?canto=7&...rimad-Bhagavatam Харе Рама!!ну если не слышали то не значит что такого нету) в частности Индрадьюмна Свами недавно в лекции про это сказал и Чайтанья Чандра Чаран прабху и т.д.не встречали чего в лекциях Прабхупады за 73-74 годы?? я нашел на английском сайте официальном аж 121 лекцию Прабхупады по 7 песне. почему то их никто не переводит никогда...странно конечно...((( Venu Gita Das Longevity: 8 years 7 months Posts: 180 Location: Санкт-Петерб ург 11-Apr-2018 14:06 (after 10 months 21 day) грустно как-то, только 1 лекция stepagrus ® Longevity: 4 years 10 months Posts: 5 11-Apr-2018 18:27 (after 4 hours) 7097 грустно как-то, только 1 лекция UGRAKRIPAdas Longevity: 5 years 2 months Posts: 38 23-Jun-2018 16:40 (after 2 months 11 days) 6962 Харе Кришна! >все Махараджи в лекциях говорят

В лекциях Шрилы Прабхупады за 73-74 года и в его комментариях, я ни разу такого не встречал. Харе Кришна!А какие именно махараджи это говорят? Первый раз такое слышу.В лекциях Шрилы Прабхупады за 73-74 года и в его комментариях, я ни разу такого не встречал.

